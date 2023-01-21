ضبط متهم بالنصب على المواطنين في القاهرة بأسلوب «انتحال الصفة»

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة قسم شرطة عابدين، والنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، و10 ورقات مُذيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية (مُقلدة)، و3 أكلاشيهات مُقلدة منسوب صدورها لجهات حكومية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع تزوير مستندات، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

مكافحة الجريمة بأنواعها

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.