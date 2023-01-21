«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بين سيدتين بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية من طرفي مشاجرة «مالكتا محل كوافير»، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة القسم، ومُصابتان بكدمات متفرقة، وقررتا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، وقامت كل منهما بالتعدي على الأخرى بالسب والضرب، مُحدثتان ما بهما من إصابات، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما بسبب التعاملات التجارية.

إخلاء سبيل السيدتين

وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلهما عقب إقرارهما بالصلح والتراضي فيما بينهما، وفي وقتٍ لاحق قامت إحداهما بالتوجه للنيابة وقدمت مقطع فيديو بالمشاجرة، وأضافت أقوالا بإتهامها للطرف الثاني وشقيقها ووالدتها، مقيمات بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالضرب، وأحدثن إصابتها، وتم استدعاء المشكو في حقهن، وبمواجهتهن أقررن بما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.