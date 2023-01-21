«زراعة الشيوخ» تناقش تغيير نشاط المباني المرخصة لأنشطة حيوانية وزراعية

تشهد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

الدعم اللوجسيتي للمزارعين

كما تستعرض اللجنة في اجتماعها بعد غدٍ، تقرير اللجنة المشتركة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.

وفي اجتماع اللجنة يوم الاثنين، تنظر التقرير عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع الفوسفات بالوادي الجديد.

تنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، لأنه يفتح آفاقا جديدة في قطاع الزراعة، لاسيما في الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.

وأشار الجبلى، إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، إقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.