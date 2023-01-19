متحدث «الزراعة»: رفع سعر توريد القمح يشجع المزارعين على التوسع في زراعته

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ رفع سعر توريد أردب القمح، من المزارعين يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح ورفع دخله وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، مستقبلا وتوفير أسمدة مدعمة وهو ما يمثل دعما كبيرا لسكان المناطق الريفية وتحسين معيشتهم.

تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة

وأضاف «القرش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ عملية التسعير تحدث بناءً على تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة، حيث تحدد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التكاليف الزراعية وتعرضها على الوزارات المعنية الأخرى.

رصد الأسعار العالمية للقمح

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ بعض الوزارات ترصد الأسعار العالمية للقمح، كما يتم طرح مناقصات، كما تحدد بعض الوزارات الموقف المالي، ولكن في كل الأحوال يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكون الأولوية الأولى لعملية التكاليف التي يتحملها المزارع المصري.

وأكد، أن الوزارة تعد الخريطة الصنفية لضمان أكثر إنتاجية للفلاح في كل منطقة يزرع فيها، حتى يحافظ على دخله، كما نوفر له تقاوي معتمدة وفقا للخريطة الصنفية لضمان عدم استخدام الفلاح كسر من التقاوي القديمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بواقع 3 أردب في الفدان، وبالتالي ينعكس هذا الأمر في زيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة.