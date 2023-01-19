رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

متحدث «الزراعة»: رفع سعر توريد القمح يشجع المزارعين على التوسع في زراعته

كتب:

شريف سليمان
11:30 ص | الخميس 19 يناير 2023
القمح- تعبيرية

القمح- تعبيرية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ رفع سعر توريد أردب القمح، من المزارعين يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح ورفع دخله وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، مستقبلا وتوفير أسمدة مدعمة وهو ما يمثل دعما كبيرا لسكان المناطق الريفية وتحسين معيشتهم.

تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة

وأضاف «القرش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ عملية التسعير تحدث بناءً على تنسيق مشترك بين أطراف كثيرة، حيث تحدد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التكاليف الزراعية وتعرضها على الوزارات المعنية الأخرى.

رصد الأسعار العالمية للقمح

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ بعض الوزارات ترصد الأسعار العالمية للقمح، كما يتم طرح مناقصات، كما تحدد بعض الوزارات الموقف المالي، ولكن في كل الأحوال يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكون الأولوية الأولى لعملية التكاليف التي يتحملها المزارع المصري.

وأكد، أن الوزارة تعد الخريطة الصنفية لضمان أكثر إنتاجية للفلاح في كل منطقة يزرع فيها، حتى يحافظ على دخله، كما نوفر له تقاوي معتمدة وفقا للخريطة الصنفية لضمان عدم استخدام الفلاح كسر من التقاوي القديمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بواقع 3 أردب في الفدان، وبالتالي ينعكس هذا الأمر في زيادة دخله وتحسين مستوى المعيشة.

اقرأ المزيد:

مزارعو أسيوط: قرار زيادة سعر توريد أردب القمح حقق آمال الفلاحين

نقيب الفلاحين بسوهاج: قرار زيادة سعر توريد القمح تقدير ودعم للمزارع

نقيب الفلاحين لقناة الحياة: قرار رفع سعر توريد إردب القمح ممتاز

مزارعو سوهاج يشيدون بزيادة سعر توريد القمح: «الرئيس دايما حاسس بتعبنا»

«الحرية المصري»: توجيهات الرئيس بزيادة سعر توريد القمح يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وكيل «شكاوى النواب»: رفع سعر توريد القمح يسهم في زيادة الرقعة الزراعية

مزارعو شربين بعد زيادة سعر توريد القمح: «شكرا يا ريس.. وعدت فأوفيت»
بقلم شريف سليمان