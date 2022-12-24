«زراعة الشيوخ» تشيد بقرار رفع ثمن القصب: نحتاج لاستراتيجية تسعير عادلة

وصف المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار الحكومة برفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1100 جنيه للطن، وسعر توريد بنجر السكر إلى 1000 جنيه للطن، بـ«الخطوة الجيدة»، مشيرا إلى أهمية القرار لمراعاة أوضاع المزارعين لاسيما مع ارتفاع تكاليف ومستلزمات الزراعة.

تسعير عادل للمحاصيل

وأكد «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار وما سبقه من قرارات تتعلق بمحصول الأرز وضوابط توريده، يؤكد فوائد التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق المصلحة العامة للدولة.

وشدد «الجبلي»، على أن ملف تسعير المحاصيل يعد من الملفات المهمة التي تتطلب وضع استراتيجية محددة لها تحدد السعر العادل للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، وكذلك مصلحة الدولة بزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وطالب «الجبلي»، بالإسراع في إعداد تلك الاستراتيجية التى تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة الإعلان عن أسعار استرشادية للمحلصيل قبل زراعتها، حيث حال تحديد أسعار عادلة للمحاصيل قبل زراعتها سيكون هناك رؤية واضحة لدى المزارعين تشجعهم علي الزراعة بالإضافة إلى وجود رؤية للدولة بشأن حجم الإنتاج، وكذلك يوفر الوقت والجهد المبذول من مختلف الأطراف لتغيير الأسعار.

تفعيل نظام الزراعات التعاقدية

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية وإعداد دراسة اقتصادية جيدة لمختلف المحاصيل قبل إعلان أسعارها التعاقدية، وذلك وفقا لعدد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج من بذور وتقاوى وأسمدة وتكاليف رى وعمالة وغيرها، وكذلك الأسعار العالمية للمحاصيل بالإضافة إلي مراعاة آثار التضخم العالمي علي البلاد وقيمة الجنيه المصري.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن سعر توريد طن قصب السكر وهو 1100 جنيه، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.