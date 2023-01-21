«الأرصاد» تحذر من تغير في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت الأرصاد الجوية أجواء مستقرة وطقس معتدل نهارا وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

أوضحت الأرصاد في بيان قبل قليل، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم، درجة حرارة عظمى 21 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، كان ذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد.

أكدت الأرصاد، أن درجات الحرارة تصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة وهي الشبورة المائية، التي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية ستبقى صباحا.

تحذير من الشبورة

وحذرت من ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، إذ متوقع أن تكون الشبورة المائية كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 يناير 2023، إذ تسجل في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 21 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 10.

وتصل درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 24 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07، وجنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 10.