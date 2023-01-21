حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت.. أمطار وصقيع على هذه المناطق

يهتم العديد من المواطنين خلال الأيام الحالية، بمتابعة حالة الطقس باستمرار، حتى يستطيعوا ارتداء الملابس المناسبة للأجواء عند الخروج من المنزل، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم السبت، في بيان لها، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد، شديد البرودة على الجنوب، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ونوضح من خلال التقرير التالي، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، وتتراجع فرص سقوط الأمطار، غدًا الأحد، لتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، ويستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 21 -10

العاصمة الإدارية 21- 10

6 أكتوبر 20- 09

بنها 21- 11

دمنهور 20- 10

وادي النطرون 20- 09

كفر الشيخ 20- 10

المنصورة 20- 10

الزقازيق 21- 10

شبين الكوم 21- 10

طنطا 20- 09

دمياط 21- 14

بورسعيد 21- 14

الاسماعيلية 21- 11

السويس 20- 10

العريش 20- 09

رفح 19- 09

رأس سدر 22- 11

نخل 19- 01

كاترين 17- 00

الطور 22- 09

طابا 22- 10

شرم الشيخ 24- 14

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديد 20- 11

مطروح 19- 11

السلوم 18- 12

سيوة 18- 06

رأس غارب 23- 12

الغردقة 24- 12

سفاجا 24- 13

مرسى علم 25- 14

شلاتين 26- 14

حلايب 23- 15

أبو رماد 24- 14

رأس حدربة 23- 13

الفيوم 21- 09

بني سويف 22- 09

المنيا 21- 07

أسيوط 22- 06

سوهاج 23- 06

قنا 25- 07

الأقصر 25- 08

أسوان 26- 10

الوادي الجديد 24- 05

أبو سمبل 25- 10