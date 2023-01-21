تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في المحافظات المختلفة، نشاطاً في تداول البضائع العامة والمتنوعة، وبلغ حجم التداول اليوم السبت 38 ألف طن بضائع.

7 سفن متراكية على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في بيان، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم 7 سفن، وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و895 شاحنة و522 سيارة.

وذكر البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم 8000 طن بضائع، و517 شاحنة و513 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 30000 طن بضائع، و378 شاحنة و9 سيارات.

استقبال ومغادرة سفن

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، وتغادر السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث دليلة والحرية 1 وأمل، بينما غادر السفينة AMARILL وعلى متنها 20 ألف طن فوسفات تصدير إلى تركيا، والسفينة GLORIA G فارغة، والسفينين الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس.

2600 طن بضائع عامة

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة، و178 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة.

بينما اسقبل ميناء السويس أمس السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 446 سيارة ملاكي قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1264 راكبا بموانيها.