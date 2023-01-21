حالة الطقس غدا.. شبورة صباحية كثيفة على الوجه البحري واختفاء الأمطار

أعنلت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها مساء اليوم، حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، إذ يشهد الطقس استقرارا ملحوظا وتختفي الأمطار على كل الأنحاء، وتسود أجواء دافئة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة خلال ساعات النهار الأولى والليل المتأخرة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس غدا تسودها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

استمرار الطقس المعتدل نهارا

وأشارت الهيئة إلى استمرار الطقس المعتدل نهارا مع حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل.

ويسود طقس الغد، أجواء معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوبها.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22 يناير، فتأتي كالتالي:

العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 والصغرى 10.

العظمى في السواحل الشمالية 20 والصغرى 10.

العظمى في جنوب سيناء 24 والصغرى 13.

العظمى في شمال الصعيد 21 والصغرى 07.

العظمى في جنوب الصعيد 25 والصغرى 10.