المتهم بكسر رادار القليوبية يكشف في اعتراف صادم: «جات مخالفات كتير عليا»

حصلت «الوطن» على اعتراف المتهم بكسر الرادار المثبت على الطريق الدائري بالقرب من قليوب، إذ قضى نحو 3 ساعات متصلة يبرر خلالها أسباب جريمته بقوله: «فيه مخالفات كتير جات عليا بسبب الرادار ده، عشان كده خططت لسرقته وليس كسره»، وبحسب اعترافه أنه اضطر لكسر الرادار عندما فشل في فك المسامير المثب بها على العامود الحديدي أعلى الدائري.

انتهاء التحقيقات في قضية كسر رادار القليوبية

وبحسب مصادر قضائية، إن المتهم بكسر الراد بالقليوبية سيحال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الإتلاف العمدي للمال العام خلال ساعات، خاصة أن تحقيقات النيابة انتهت في تلك القضية الموثقة بالكاميرات، واعتراف المتهم وتحريات المباحث التي أكدت ضلوعه في تنفيذ الجريمة بشكل عمدي.

المتهم يعترف: كسرت الرادار لما فشلت في سرقته

أضاف المتهم بكسر الرادار في جلسة تحقيق جديدة صباح اليوم أمام النيابة، أنه لم يكن يعرف أن واقعة تكسير الرادار مصورة، ولو كانت لديه تلك المعلومة، ما كان أقدم على تكسيره أو حتى سرقته، وأن الهدف الرئيسي من إزالته بسبب المخالفات والغرامات التي كان يسجلها الرادار على بيانات سيارته.

كاميرات الرادار وثقت الجريمة

وبعد انتهاء استجواب المتهم بكسر الرادار المثبت على الطريق الدائري بالقليوبية من سماع أقواله أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة الإتلاف العمدي للمال العام، قررت حبسه على ذمة التخحقيقات، وتم إعادته إلى محبسه في قسم شرطة قليوب بمعرفة قوة أمنية، كما واجهت النيابة المتهم بصوره التي ظهر خلالها وقت تنفيذ الجريمة.

عقوبة كسر الرادار على الدائري

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة المتهم بكسر الرادار بالقليوبية، وهي تهمة الإتلاف العمدي للمال العام: «إتلاف مال عام عمدي جناية تتراوح عقوبتها بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها بين شهر إلى سنة حبس، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشيء الذي أتلفه في جنحة إتلاف المال العام».