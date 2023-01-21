أسعار طن الحديد اليوم السبت بعد تراجعه في الأسواق

أعلنت مصانع الحديد المحلية أسعار منتجاتها، وأظهرت القائمة الكاملة أن سعر طن حديد عز بسعر 26 ألف و985 جنيها، وطن حديد السويس للصلب 26 ألف و850 جنيها.

سعر طن حديد بشاي

وسجل سعر طن حديد بشاي 28 ألف و500 جنيه، بينما سجل طن حديد المراكبي 27 ألف و200 جنيه، وطن حديد المصريين 27 ألف و350 جنيها، فيما سجل طن حديد العشري 26 ألف و500 جنيه، وسجل سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه، وهو نفس سعر شركة «مصر ستيل»، بينما حقق سعر حديد الكومي 27 ألف و200 جنيه، وحديد العلا 27 ألف جنيه.

كانت بورصة المعادن العالمية شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، حيث واصلت أسعار خام الحديد والبيليت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، إذ سجلت أسعار خام الحديد 126 دولارا للطن، مقارنة بـ 116 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540 و590 دولار للطن، مقارنة بما بين 525 و570 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولار للطن في تعاملات آخر ديسمبر.

وشهدت أسعار الخردة تراجعا طفيفا، وسجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ419 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.