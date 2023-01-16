تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في مصر استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر الأسمنت في حدود الـ1580 جنيهًا تقريبا، تسليم التاجر، وفقًا لما قاله أحمد شيرين كُريم رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، مؤكّدًا أنَّ هناك هدوء تام في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، لـ«الوطن»، أنَّ سوق أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر يشهد هدوء تام، موضحًا أنَّ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم سجل حوالى 26 الف و 500 جنيه تقريبا، فيما بلغ سعر حديد عز للطن 27266.26 جنيه.

هدوء في أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

وتابع أنَّ هناك حالة من الهدوء التام يشهدها قطاع التشييد والبناء نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف حاليا، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والتي تمثل حوالى 70% من تكلفة الإنتاج، موضحًا أنَّ اغلب مصانع الاسمنت تعتمد حاليا على الفحم كمصدر للطاقة، وأن أسعار الفحم ارتفعت مؤخرًا، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر

وبحسب ما أعلنته شركات الأسمنت، فإن سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيهًا، وأسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهات، و سيناء نحو 1660 جنيهًا، وطن أسمنت السويدي 1770 جنيهًا، وسعر طن أسمنت المسلة نحو 1560 جنيها، وسعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 1660 جنيهًا، وسعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيهًا، وسعر طن أسمنت الممتازة لنحو 1740 جنيهًا للطن.

أسعار الطوب اليوم في الأسواق

وشهدت أسعار الطوب استقرارا في الأسواق، وسجل سعر الطوب الأحمر المفرغ أسمنتي مقاس 40×20×20 نحو 4746 جنيها لعدد 1000 طوبة، والطوب مفرغ اسمنتي مقاس 40×20×12 نحو 3729 جنيها لعدد 1000 طوبة، والطوب المثقب طفلي مقاس 25×12×13 نحو 918 جنيها لعدد 1000 طوبة، والطوب مثقب طفلي مقاس 25×12×6.5 نحو 495 جنيها لعدد 1000 طوبة.