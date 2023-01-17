استقرار سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

استقر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، بسبب استقرار الأسعار داخل الشركات المنتجة للحديد والأسمنت في مصر، وأوضحت النشرة السعرية الصادرة عن شعبة البناء بالغرف التجارية، سعر طن الحديد والأسمنت اليون.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز 28450 جنيها، وحديد بشاي 28200 جنيه، وحديد العتال 27400 جنيه، وسعر حديد المعادي 27150 جنيها، واستقر حديد عطية عند 27150 جنيها، في حين بلغ سعر الحديد في شركتي المركبي والكومي قيمة 27200 جنيه، وبلغ 27100 جنيه في شركة حديد سرحان، و27350 جنيها في شركتي مصر ستيل والمصريين.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بسعر طن أسمنت، سجل في شركة المسلح نحو 1900 جنيه، وفي شركة النصر 1860 جنيهًا للطن، وهو نفس سعره في شركتي التعمير والمعلم اليوم، فيما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن، وبلغ سعره في وادي النيل 1850 جنيهًا، وبالنسبة لشركة حلوان بلغ سعر الطن 1890 جنيهًا، وسيناء 1840 جنيها، أما شركة السهم فبلغ سعر الطن 1850 جنيها، وفي بني سويف 1830 جنيهًا.