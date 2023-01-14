إصابة عامل سقطت عليه أسياخ حديد أثناء عمله بالفيوم.. «كسر وجرح»

أصيب عامل بكسر وجرح اليوم السبت، حيث سقطت عليه بعض الأسياخ الحديدية أثناء عمله، فيما سقط غارقًا في دمائه في محل عمله بنطاق مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وعلى الفور استدعى زملاؤه في العمل سيارة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

بلاغ بإصابة عامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول عامل مصاب بكسر وجرح وخذي بالقدم، ودعوى سقوط أسياخ حديدية عليه.

كسر وجرح وخذي

وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتبينّ أنّ العامل المصاب يدعى «محمود.أ.م»، 30 سنة، وجرى إيداعه في المستشفى لتقديم العلاج اللازم، بتنظيف الجرح وخياطته، وعمل جبيرة للكسر، ووضعه تحت الملاحظة لحين تحسن حالته الصحية والسماح له بالخروج.

إصابة أثناء العمل

وأفاد المصاب خلال سؤاله في المستشفى عمّا حدث معه، أنّ الحادث قضاء وقدر، ولم يتدخل أي أحد فيه، مؤكدًا أنّه أصيب أثناء قيامه بعمله، حيث اختلت بعض الأسياخ الحديدية وسقطت عليه فجأة واخترق إحداهما قدمه فتسبب في إحداث الجرح الوخذي، بينما تسبب اندفاع كمية من الأسياخ على قدمه مباشرة الكسر الذي أصابها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.