«الكهرباء» تنتهي من استعدادات تأمين التغذية لمباراة الزمالك والأهلي

كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونقيب مهندسين القاهرة، انتهاء الشركة من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية لمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من زمن مسابقة البطولة، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

مراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة

وأشار رئيس الشركة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه تم تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل وشبكة» للتغذية، لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة والتغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

15 ماكينة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة

وقال المهندس إبراهيم كامل، رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاع شبكات التوزيع بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ 15 ماكينة طوارئ، بينها 2 للبث التلفزيوني و2 احتياطي، إضافة إلى مولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع تحكم جهد «11/66» التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم فصل التيار المغذي للاستاد.

14 فرقة طوارئ للتحكم في مصادر التغذية بالاستاد

وأشار «كامل» إلى أنه تم الدفع بـ12 فرقة طوارئ من مهندسي الماكينات والجهد المنخفض والسكاكين القلاب ومن الوقاية والموزعات المغذية للاستاد، إضافة إلى فرقتين للتحكم على المصادر البديلة من الجهد المتوسط، لافتا إلى أنه تم تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على المولدات.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية لاستاد القاهرة

وأكد «كامل» أنه تم تشكيل لجنة من الشركة تضم المهندس أشرف دسوقي، رئيس قطاع شبكات مدينة نصر، والمهندس سيد سليمان، رئيس قطاع تحكمات شرق، والمهندس عمر فتحي، رئيس قطاع الوقاية وصيانة الموزعات، والمهندس أنور منصور، مدير عام الماكينات، لمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق المباراة.