المتحدث باسم «الكهرباء»: الوزير تلقى 2300 شكوى على هاتفه وتابع حلها بنفسه

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل أكثر من 2300 شكوى على هاتفه الخاص، ووجّه بحلها، متابعا: «الوزير يرسل الشكاوى إلى الجهات المعنيّة، ويتابع الرد عليها باستمرار، ويتأكد من إتمام حل المشكلة».

طرق تقديم شكاوى الكهرباء

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الوزارة بها أكثر من آلية للشكوى، منها الخط الساخن 121 الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن الاتصال به من الهاتف الأرضي والمحمول، فضلا عن المواقع الإلكترونية، مثل موقع الوزارة أو الشركة القابضة، إضافة أيضا إلى التطبيقات الإلكترونية، ومنها «في خدمتك» المتصل بمنظومة الشكاوى الحكومية.

وفيما يخص الشكاوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الكهرباء والطاقة، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أنّه جرى الرد عليها بنسبة 100%، بواقع أكثر من 115 ألف شكوى، وتمّ حلها جميعا.

التفاعل مع الشكاوى

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إلى أنّ هناك حرص شديد من جانب الدولة على استقبال الشكاوى والرد عليها، وهناك أنواع مختلفة من الشكاوى، منها فني متصل بالأعطال، والتجاري مثل قيمة الفواتير، وبلاغات بمشكلات في بعض الخدمات، وخدمة الاستفسار، خاصة أنّه جرى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية.