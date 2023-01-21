غلق جزئي للدائري الأوسطي بمحيط 6 أكتوبر لمدة شهر

أعلن مصدر مطلع بجهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أن الشركة المنفذة لأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لكباري الطريق الدائري الأوسطي، ستغلق الكوبري جزئيا بالتناوب، دون تعطيل حركة المرور، في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لكباري الطريق الدائري الأوسطي، أعلي التقاطعات الآتية «المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر».

وأوضح أن الأمر الذي يستلزم إجراء الغلق الجزئي بالكوبري، ابتداء من يوم اليوم ولمدة شهر، على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور، بناء على التنسيقات من خلال الشركة المنفذة للأعمال مع الإدارة العامة للمرور.

تعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة، بضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بنطاق التحويلات من لوحات إرشادية وتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين، الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.