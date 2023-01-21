أفكار لـ 3 مشروعات بأبسط الإمكانيات وأرباح تصل لـ 182,6 ألف جنيه سنويا

يبحث الكثيرون عن فرصة عمل لكسب الرزق أو لتحقيق دخل إضافي، ويتجهون عادةً إلى التجارة والأعمال الحرة التي تعد الأفضل من حيث الربح والعائد.

ووفقا لدراسات جدوى استرشادية أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإنَّ إصلاح السيارات وتجديدها وورش الصيانة وبيع قطع الغيار من المشروعات مضمونة الربح، والتي لا تقل أرباح أي مشروع منها عن 51 ألف جنيه سنويا كبداية، فيما تتضاعف الأرباح لتتجاوز 182 ألف جنيه سنويا بعد مرور 5 سنوات من النشاط.

مشروع إصلاح وبيع ردياتير

وأكدت الدراسة الحكومية أنَّ تجارة الردياتير وإصلاحها من الاحتياجات الضرورية بكافة المناطق ولجميع أنواع السيارات، لافتةً إلى ضرورة استغلال هذا الانتشار والطلب المحلي المرتفع لتحقيق أرباح مجزية.

كما كشفت عن وصول الأرباح السنوية المتوقعة للمشروع بنهاية العام الأول إلى 127 ألف جنيه، مقارنة بأرباح 182,6 ألف جنيه سنوياً بنهاية العام الخامس.

مشروع ورشه اصلاح وبيع شكمانات

ولا يختلف هذا المشروع عن السابق من حيث الطلب المرتفع بالسوق المحلي، ولن يحتاج صاحبه إلا لأبسط الآلات والمعدات للبدء في النشاط، مجرد «ماكينة لحام» وعدد خفيفة وشكمانات ومستلزمات الصيانة واللحام.

ووفقاً للدراسة الحكومية، من المتوقع تحقيق أرباح سنوية تصل لـ 77,5 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنةً بحوالي 112,21 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مشروع بيع وتركيب فرش سيارات

يهدف المشروع لتوفير فرص عمل مناسبة واستغلال الاحتياج لهذه التجارة داخل المجتمع المصري، خاصة مع الإقبال المتزايد على امتلاك الفراد لسيارة وحاجتهم لشراء وتفصيل وتركيب «فرش».

ووفقاً للدراسة يمكن بدء مشروع بيع وتركيب فرش السيارات باستخدام عدد وأدوات بسيطة، مثل ماكينة خياطة وجلود وقماش وخيوط ومواد لصق، وبالتالي يمكن مزاولته في البداية من المنزل للسيدات.

يحقق المشروع أرباح سنوية تصل لـ 51 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنةً بأرباح 73,14 ألف جنيه للعام الخامس من بداية النشاط.