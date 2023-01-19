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«الزراعة»: تحسين حياة الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة

كتب:

شريف سليمان
11:08 ص | الخميس 19 يناير 2023
الدكتور محمد القرش - المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور محمد القرش - المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تهتم بشكل كبير بكل أبعاد قطاع الزراعة، مشددًا على أنّ الفلاح هو العنصر الأهم في القطاع، وتحسين حياته هي الأولوية.

اهتمام كبير من الدولة بالفلاح المصري

وأضاف القرش خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الدولة اهتمت بتطوير حياة الفلاح المصري، لتمكينه من الحصول على خدمات أفضل، إضافة إلى تحسين الدخل، وهو ما تمثل في ظهور عدد كبير من المبادرات الرئاسية، كان في مقدمتها «حياة كريمة».

تحسين حياة الفلاح

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ من ضمن عوامل التنمية، توفير سبل عيش أفضل، من خلال رفع سعر التوريد، حيث جرى رفع سعر زيادة سعر التوريد قبل موسم الزراعة بشهرين، بواقع 1000 جنيه، مقارنة بالعام السابق عليه، حيث كان السعر 880 جنيها، ما يؤكد أنّ هناك سعر تحفيزي لتشجيع الفلاح على زراعة القمح.

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