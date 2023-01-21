تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. تحسن كبير

أكدت سناء عبدالله مديرة أعمال الموسيقار حلمي بكر، أن حالته الصحية في تحسن كبير ولكنه لا يزال في العناية المركزة.

وقالت سناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله، حلمي بكر في تحسن كبير، ونشكر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الذي لم يتركه لحظة واحدة، والحمد لله تم عمل الرعاية الطبية اللازمة له، وحالته الصحية مستقرة، السكر منتظم والكلى».

أزمة حلمي بكر الصحية

وأعلن الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى الأسبق، أمس، تواجد حلمي بكر في المستشفى، من خلال نشره صورة من داخل المستشفى تجمعه بالأخير وهو على سرير أحد المستشفيات، وجهاز الأكسجين في أنفه وإلى جواره الطبيب المعالج.

وعلّق إمام على الصورة: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير حلمي بكر.. وشكرا للدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».