أخصائية سلوكيات: توفير الحب والدعم للمراهقين في الأسرة يحميهم من التطرف

قالت نورهان سيد، أخصائية سلوكيات في تربية المراهقين، إن المراهق الذي لا يجد الحب في البيت أو المجتمع الذي يعيش به يضطر للبحث عنه في الخارج، ومن الممكن أن يكون ذلك وسط مجموعة من المتطرفين الذين يسيطرون عليه، لافتة إلى أنه لابد من توفير الحب في الأسرة والبيت للمراهق بشكل كاف.

عادات وتصرفات لدعم المراهقين

وأوضحت «سيد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة DMC، أن نظرية التعامل مع المراهقين توضح أن كل منا لديه «خزان» للحب، ويجب أن نحرص على ملئه دائما خاصة لدى الأطفال والمراهقين، وذلك من خلال عادات وتصرفات منها كلمات الدعم التي ننقل من خلالها إحساس الدعم والمساندة للأطفال والمراهقين.

التعامل مع المراهقين

وأشارت أخصائية السلوكيات في تربية المراهقين إلى أن الكثير من الأمهات تفتقدن لغة الدعم في التعامل مع المراهقين وهو أمر يجب تداركه والتغلب عليه وتطوير طريقة التعامل لتوفير الحب والدعم للمراهقين.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.