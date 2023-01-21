انطلاق فعاليات برنامج عطلة نصف العام للأطفال بالمساجد

عقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل، في أولى فعالياته اليوم السبت 21/ 1/ 2023، ‏عقب صلاة الظهر بمسجد الزيات، بالقلج بالخصوص التابع لمديرية أوقاف القليوبية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

شارك في الندوة الكاتب الكبير الأستاذ أحمد زحام كاتب أدب الأطفال ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق بورشة حكي للأطفال ‏بعنوان: «وطن يسكن فينا»، كما شاركت رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض للأطفال ‏بعنوان «هادي يحب وطنه»، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بـ وزارة ‏الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ محمد القاضي مدير إدارة أوقاف الخصوص، والشيخ أحمد عبد الغفار إمام المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وخلال اللقاء ثمن الكاتب الكبير الأستاذ أحمد زحام جهود وزير الأوقاف في العناية بالأطفال، مقدمًا خالص الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على هذه المبادرة، مؤكدًا أن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل نموذج يدعو للفخر، ومبادرة متميزة وجادة وهادفة تفردت بها وزارة الأوقاف، وتدل على محبة الوطن والتضامن من أجله مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن حق الوطن بحبه والعمل على تقدمه، وأن برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تقيمها الوزارة لربط ‏النشء بالمسجد، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال داخل البيت وخارجه.

تفاصيل برنامج عطلة نصف العام للأطفال بالمساجد

وخلال كلمتها، نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا كل الحرص على حضور واستمرار أطفالهم في البرامج التثقيفية للطفل، مؤكدة انطلاق أولى فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل، مما أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التي تقيمها وزارة الأوقاف، وأن ‏وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية في الفترة الأخيرة نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة، والتي يأتي في مقدمتها برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎

وفي كلمته رحب الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية بالحضور معربًا عن سعادته بهذه اللقاء قائلًا: «نفتخر بهذه الصورة المشرقة التي زينت مساجدنا وأصبح الأطفال متعلقين بالمساجد، وبالبرامج التي تبثها لهم وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف نجحت في العناية بالنشء، وأثبتت قدرة أبنائها من الأئمة والواعظات على جذب الأطفال للمساجد، ظاهرة غير مسبوقة وقدرة على جذب الأطفال للمساجد، وعدم تركهم فريسة لجماعات الشر والتطرف».

كما قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا بعنوان: «هادي يحب وطنه»، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة الفردوس، وفي ختام اللقاء قدم العديد من أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.