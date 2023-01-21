مصرع شاب صدمه قطار بالمنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع شخص صدمه قطار القاهرة طنطا أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة سوق المواشي في مدينة أشمون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب صدمه قطار أثناء المرور من مكان غير مخصص للعبور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن الشاب المتوفى في حادث قطار القاهرة طنطا يدعى «ع.ر» 30 عاما، ومقيم بعزبة الإصلاح في مركز أشمون، حيث جرى اتخاذ تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة أشمون ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب بدائرة المركز صدمه قطار القاهرة طنطا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة طالب في مشاجرة مع زميل له بعد الامتحانات

على صعيد آخر، أصيب طالب بجروح متفرقة في الجسم بسبب مشاجرة مع أصدقاؤه بعد الخروج كن امتحانات الشهادة الاعدادية بدائرة مركز شبين الكوم، حيث جري نقل الطالب إلي المستشفي الجامعي، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .