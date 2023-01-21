شاب فلسطيني يوثق زيارته لمصر بصور تذكارية: «أحلى مكان في العالم»

مياه صافية، يكسوها بعض الأمواج، وشمس تنشر خيوطها عليها، لتظهر لوحة جمالية رائعة في نظر الشاب الفلسطيني، سقط أسيرا لجمال هذا المشهد بعروس البحر المتوسط، إذ راح يسلط عدسة كاميرته على هذا المشهد الخلاب، ملتقطا منه عدة صور، كتذكار عند عودته لبلاده.

لوحة جمالية لعروس البحر المتوسط

صور كثيرة تظهر جمال لوحة عروس البحر المتوسط، التقطها محمود ثاري، جسد خلالها المشهد الخلاب، في الساعات الأولى من الصباح، إذ تظهر خلالها البحر بمياهه الزرقاء، التي لا يشوبها سوى بعض المراكب الصغيرة أو «اليخت»، فضلا عن التقاطه لصور قلعة قايتباي والزوار يترددون إليها في حالة من البهجة والسرور.

السفر والتصوير دفعا محمود لالتقاط صور تذكارية

سماء مليئة بالسحب، يقف تحتها بعض الصيادين، صورة يختلط بها السماء بالبحر، إذ تصبح من أجمل الصور التي أُعجب بها «محمود»، مرددا أنها لوحة جمالية فائقة الخيال، «أنا بحب التصوير جدا، وبحب السفر، وكل مكان أروحه بصور الأماكن اللي تجذبني ليه كصور تذكارية» حسب حديثه.

ألبوم خاص للصور التذكارية

«سافرت مصر كتير لكن المكان اللي جذبني ليه هو الإسكندرية، ليه جمال خاص، أحلى مكان في العالم».. هكذا عبر «محمود»، موضحا أنه خلال زيارته لعروس البحر المتوسط «الإسكندرية»، أراد أن يوثق زيارته لمصر وللمدينة ذاتها ببعض الصور الخاصة، التي أنشأ لها ألبوم خاص في صورة التذكارية.

عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشر الشاب الفلسطيني الصور الذي قام بالتقاطها، أرفقها بعبارة «أحلى أجواء بمصر»، إذ تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بجمال الصور وطبيعتها الخلابة، موضحا أن سعادته لا توصف بزيارته للإسكندرية بالتحديد ولمصر عموما، كما أنها لم تكن المرة الأولى الذي يزور بها مصر.