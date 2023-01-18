رؤوف عبد العزيز يعلن بدء تصوير «ستهم» لروجينا.. أول تجربة لياسين التهامي

أعلن المخرج رؤوف عبد العزيز، بدء تصوير مسلسله الجديد «ستهم» بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2023.

روجينا تبدأ تصوير مسلسل «ستهم»

ونشر رؤوف عبد العزيز، عبرحسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة من بدء تصوير المسلسل، تضم أبطال العمل بجانب روجينا، ومنهم الشيخ ياسين التهامي في أول تجاربه التمثيلية، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، وعلق على الصورة، قائلا: «توكلنا على الله، مسلسل ستهم، رمضان 2023».

وتدور أحداث مسلسل ستهم الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، إذ يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس، التي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

تعرف على أحداث مسلسل «ستهم»

وتتضمن أحداث المسلسل، سيرة المعلمة عفاف، التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، التي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.