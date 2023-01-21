إحباط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة لقانون بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

الاشتباه في راكب من القادمين من ألمانيا

في البداية اشتبه خالد صالح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من ألمانيا لكثرة السفر والتردد في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانفكورت على رحلة طائرة شركة إير كايرو.

وتم بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البحيري رأفت وعبد المجيد النجار تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

تفتيش أمتعة الراكب والعثور على 142 قطعة مستلزمات طبية

قرر مهند سامي نائب مدير الاداره تكليف محمد حسن سليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 142 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل حقائب الراكب.

وقام بالجرد والتحريز إسلام موسى ومحمد صبحي بحضور أحمد طايع وعصام عباس بالأمن الجمركي.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير محضر جمركي

بعد العثور على المضبوطات، قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.