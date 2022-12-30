جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية المخدرة.

البداية، عندما اشتبه رجال الجمارك في راكب ألماني من أصل مصري، قادما من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ففي إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدورف على طائرة إير كايرو.

عبوات دوائية وتفتيش حقائب الراكب

خلال تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن ومحمد صبحى تبين وجود عبوات دوائية، وكلف مهند سامي نائب مدير الإدارة، قرر محمود عبدالباسط مأمور الجمرك، ومحمود صبري رئيس القسم بفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 61 شريط بإجمالي 603 قرص من الأقراص المخدرة المصنوعة من مادة الأفيون 24 أمبول من مادة مخدرة، و2 زجاجة زيت يشتبه أن تكون من مخدر الماريجوانا.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2022، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية لمخالفة الواقعة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.