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عاجل.. طرح «دبلة ذهب» وزنها جرام واحد في الصاغة.. و«الشعبة» تحذر

كتب:

مارينا رؤوف
09:16 م | السبت 21 يناير 2023
دبلة ذهب

دبلة ذهب

طرحت بعض مصانع إنتاج المشغولات الذهبية، «دبلة» وزن 1 جرام، لتناسب احتياجات ذوي الدخول المنخفضة، وتيسيراً على المقبلين على الزواج.

دفع مبيعات الذهب الفترة المقبلة 

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن يكون هناك أحد منتجي المشغولات الذهبية أنتج دبلة حجم واحد جرام للتسهيل على المواطنين في شراء الذهب، ودفع مبيعاته الفترة المقبلة.

تحذير من شعبة الذهب 

وأضاف رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لم تطرح حتى الآن بشكل واسع، وغير منتشرة، مؤكداً أنها ستكون رفيعة جدا وضعيفة وقابلة للكسر، نظرا لوزن الجرام الخفيف للغاية.

أسعار الذهب اليوم السبت

في تعاملات السبت المسائية، بلغ سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة، 2034 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، 1780 جنيها، وعيار 18 بسعر 1526 جنيها، وعيار 14 النحاسي بسعر 1187 جنيها، وعيار 12 بسعر 1017 جنيها، والجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 14240 جنيها، والأوقية بسعر 63266 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.