«التعليم»: يحق للطالب التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 4 مرات

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحانات الثانوية العامة، وعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أنه يحق للطالب التقدم أربعة أعوام.

التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023 تأتي كالتالي:

- الطلاب النظاميين: لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

- بالنسبة لطلاب المنازل، لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام، ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان، ألا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

كما يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالى بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها ( العلمية - الأدبية ) ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد .

الطلاب الراسبين بالثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني، وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بالنسبة لامتحانات الدور الثاني، يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ( سواء من داخل أو خارج المجموع ) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.