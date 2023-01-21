تفاصيل تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات.. الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
سحر المكاوى
09:39 م | السبت 21 يناير 2023
الإمارات
أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة، للأجانب من جميع الجنسيات الراغبين في زيارة الإمارات، تأشيرة سياحية تسمح بدخول الدول والإقامة فيها، والتي تتضمن الآتي:
تفاصيل تأشيرة الإمارات السياحية
- التأشيرة صلاحيتها سارية لمدة 5 سنوات.
- يسمح للحاصل عليها بدخول الدولة عدة مرات خلال الـ5 سنوات.
- تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يوما.
- يمكن لحاملها تمديد مدة الزيارة مرة واحدة لمدة 90 يوما أخرى فقط.
- يشترط على حامل التأشيرة دخول الإمارات خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التصريح.
- إلغاء تصريح الدخول للإمارات خلال مرور أكثر من 60 يوما على إصدار التأشيرة.
طريقة إصدار تأشيرة الإمارات
ولإصدار تأشيرة الإمارات السياحية يجب على الشخص اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
- التسجيل وإنشاء حساب.
- تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
- إصدار التأشيرة السياجية.
المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الإمارات السياحية
- صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء.
- مستند يثبت توفر رصيد مصرفي لطالب التأشيرة بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر.
- وثيقة تأمين صحية سارية المفعول معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تذكرة سفر إلى الإمارات والمغادرة منها.
- إثبات مكان الإقامة، وعنوانه.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.