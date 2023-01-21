تفاصيل تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات.. الشروط والأوراق المطلوبة

أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة، للأجانب من جميع الجنسيات الراغبين في زيارة الإمارات، تأشيرة سياحية تسمح بدخول الدول والإقامة فيها، والتي تتضمن الآتي:

تفاصيل تأشيرة الإمارات السياحية

- التأشيرة صلاحيتها سارية لمدة 5 سنوات.

- يسمح للحاصل عليها بدخول الدولة عدة مرات خلال الـ5 سنوات.

- تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يوما.

- يمكن لحاملها تمديد مدة الزيارة مرة واحدة لمدة 90 يوما أخرى فقط.

- يشترط على حامل التأشيرة دخول الإمارات خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التصريح.

- إلغاء تصريح الدخول للإمارات خلال مرور أكثر من 60 يوما على إصدار التأشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة الإمارات

ولإصدار تأشيرة الإمارات السياحية يجب على الشخص اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

- التسجيل وإنشاء حساب.

- تقديم الطلب وتسديد الرسوم.

- إصدار التأشيرة السياجية.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الإمارات السياحية

- صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء.

- مستند يثبت توفر رصيد مصرفي لطالب التأشيرة بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر.

- وثيقة تأمين صحية سارية المفعول معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- تذكرة سفر إلى الإمارات والمغادرة منها.

- إثبات مكان الإقامة، وعنوانه.

- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.