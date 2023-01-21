التحفظ على 4 أطنان سكر مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالإسكندرية

أسفرت حملات شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة حسن داود، مدير إدارة العامرية، وعضوية محمد عادل، مدير إدارة تموين غرب، وريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمي، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء عن ضبط أحد محلات الجملة الكبرى في منطقة المنشية لحيازته سلع وتخزينها داخل مخزنين بغرض الاحتكار وبيعها في السوق السوداء قبل شهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على 4 أطنان سكر مجهول المصدر

وتحفظت الحملة على 200 بالتة سكر حر، بإجمالي 4 آلاف كيس بإجمالي 4 أطنان سكر مجهول المصدر، و960 علبة صلصة، زنة العبوة 380 جرام، و1200 علبة صلصة زنة العبوة 360 جرام، و240 علبة بيف، زنة العبوة 340 جرام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم السبت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.