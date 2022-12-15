تكريم محمود حميدة من أبطال وصُناع مسرحية «في حتة تانية» (صور)

منح المخرج سامح بسيوني، الفنان محمود حميدة، تكريمًا خاصًا، مساء اليوم الخميس، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر، في حدث استثنائي قبيل انطلاق العرض المسرحي «في حتة تانية»، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإخراج التليفزيوني والمنتجين.

تعرف على صُناع مسرحية في حتة تانية

العرض الذي يُشارك في بطولته 55 شابا وفتاة، تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين لورشة «الممثل الشامل»، التي نظمتها شركة تركواز ستديو قبل ثلاثة شهور، وهي من تأليف سامح عثمان، استعراضات سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض لمصطفى شعراوي، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبد الرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.

محمود حميدة ينتظر عرض فيلم مطرح مطروح

وانتهى محمود حميدة مؤخرًا من تصوير فيلم «الملحد» الذي تغير اسمه إلى «يحيى»، بينما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن، ويُشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفى درويش، والعمل من إنتاج السبكي، وإخراج محمد العدل.

وفي سياق متصل، ينتظر محمود حميدة، طرح فيلمه الجديد «مطرح مطروح»، حيث سيُعرض في دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، ويُشارك في بطولته شيماء سيف، وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر، وأوس أوس، ومحمد السعدني، وليلي أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.