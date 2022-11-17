محمود حميدة وحسين فهمي والفيشاوي.. أول الحضور في ندوة «نتفيليكس»

بدأ «الماستر كلاس»، الذي تنظمه منصة نتفيليكس، قبل قليل، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 44 تحت عنوان «دليل صانعي الأفلام المؤثرات البصرية».

ماستر كلاس تنظمه منصة نتفيليكس

وكان أول الحضور رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي كما حضر أيضا عدد من الفنانين منهم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وأمير المصري.

مؤتمر منصة نتفيليكس

وبدأ الماستر كلاس بكلمة خاصة لـ «بن بيري»، مدير Africa& Mena Netflix بالشرق الأوسط والتي استعرض فيها قائمة من ضمن أعمال نتفيليكس التي استخدمت فيها المؤثرات البصرية ومن بينها فيلم sandman.

ومن المقرر أن يقام «نتفليكس ماستر كلاس»، في تمام الساعة 1:00 إلى 2:00 مساءً بفندق سوفتيل، ويديرها المحاضر بن بيري مدير Africa & MENA Netflix

ويدعو مدير المؤثرات البصرية في «نيتفليكس»، «بين بيري»، صانعي الأفلام المهتمين بالتطورات البصرية في عالم السينما، للانضمام إليه في رحلة بحث متفحصة لفن وعلم إنشاء عرض مدهش بصريًا.

ويصحبنا «بيري»، في العالم السحري للمؤثرات، بداية من بناء العالم الرقمي بتفاصيله، ومرورا بدنيا المخلوقات الأسطورية المستوحاة من أعماق عقل الكاتب وحتى إنتاج هذه الحكايات الملحمية، ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام مخرجي المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرة والخلاقة، حول كيفية التعامل مع التأثيرات المرئية الإبداعية على نطاق عالمي.