افتتاح معرض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة في المنيا

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، معرض «أهلا رمضان» بالمنيا، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد» والذي يأتي ضمن سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

المعرض بشارع كورنيش النيل

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلي مباحث التموين، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية ونائبي مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات الشريكة والمعنية ويقام المعرض بشارع كورنيش النيل بجوار معهد الأورام.

افتتاح معارض بجميع المراكز

قال نائب محافظ المنيا، إنه يجرى افتتاح عدد من معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز، حيث تم افتتاح المعارض الرئيسية بمراكز (المنيا – ملوي – أبو قرقاص)، بالإضافة لافتتاح المعارض بزمام المجالس القروية بعدد من المراكز على أن يجرى افتتاح باقي المعارض بالمراكز الرئيسية والقرى التابعة لها تباعاً، حرصاً على توفير كافة السلع الغذائية.

أكد «أبو زيد»، حرص المحافظة على إقامة تلك المعارض تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية لرصد محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالاً من المواطنين، مضيفاً إلى أنه يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية والدواجن واللحوم، لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.