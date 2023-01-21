«صحة المنيا»: إجراء 20 ألفا و444 جراحة مجانية للقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء 20 ألفا و444 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات خلال عام 2022، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

تفعيل المبادرات الرئاسية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن العمليات شملت 10393 عملية جراحة عيون، 1677 جراحة مخ وأعصاب، 1276 عملية جراحة أورام، 5178 قسطرة قلبية، 524 قلب مفتوح، 932 جراحة العظام، 338 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، 74 قسطرة بالمخ، 52 زراعة قوقعة، مشيرا أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

مشاركة 20 مستشفى

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى في المحافظة هي «المنيا العام، رمد المنيا، ملوي التخصصي، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، القلب والصدر الجامعي، المنيا الجامعي للنساء والأطفال، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مصر المحبة، الراعي الصالح بسمالوط، دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، سمالوط التخصصي، المنيا الوطني، الصفوة ببني مزار، رمد بني مزار، مستشفى ديرمواس التخصصي».