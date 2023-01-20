أخبار المنيا.. إصابة 14 عاملا ومصرع شاب وتسمم أسرة كاملة

أصيب 14 عاملا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب انفجار الإطار، واستقبلت المستشفى العام 5 أفراد من أسرة واحدة أصيبوا بالتسمم بسبب تناول وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم، ولقي شاب مصرعه وأصيبت ربة منزل بالاختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز بشقة في حي الأخصاص.. كانت هذه أبرز أخبار المنيا، اليوم الجمعة.

إصابة 14 عاملا في حادث طريق

تصدر إصابة 14 عاملا أهم أخبار المنيا، إذ تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أسفر عن إصابة 14 عاملا، جميعهم من قرية تونا الجبل وكانوا عائدين من عملهم بمزرعة، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وانتقل رجال إدارة المرور لإزالة آثار الحادث وتسير حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

إصابة أسرة كاملة بالتسمم

ومن أهم أخبار المنيا، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي، إذ استقبلت المستشفى العام بمدينة المنيا أسرة كاملة تضم رب أسرة وزوجته وأبنائهما الثلاثة الذين أجريت لهم عمليات غسيل معوي، إثر اصابتهم بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبة طعام منزلية فاسدة.

ولقي شاب مصرعه اختناقا بالغاز وأصيبت ربة منزل تم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وذلك في أعقاب تسرب غاز بوتاجاز داخل منزلهما الذي يقع أمام مساكن المدينة الجامعية بحي الأخصاص في شمال مدينة المنيا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.