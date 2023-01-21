إخماد حريق هائل اندلع بحظيرة ماشية في المنيا دون خسائر

أخمدت قوات الحماية المدنية، في محافظة المنيا، اليوم السبت، حريقا هائلا اندلع داخل حظيرة ماشية، بقرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، دون إصابات بشرية.

نشوب حريق بحظيرة ماشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل اندلع داخل حظيرة ماشية ملحقة بمنزل، ملك «أحمد.ع»، ويقع بقرية الرحمانية التابعة لمركز ديرمواس.

التحريات ترجح حدوث ماس كهربائي

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأخمدت قوات الحماية المدنية قبل قليل حريقا محدودا اندلع بجزيرة نيلية أمام أحد الفنادق السياحية بمدينة المنيا، دون أي إصابات بشرية، وبالفحص تبين نشوبه في حشائش وأعشاب جافة، وقد تم استخدام لانش نهري تابع لشرطة المسطحات المائية لإخماد الحريق.