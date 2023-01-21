كم نسبة العائد اليومي على دفتر التوفير في بنكي الأهلي ومصر بعد زيادة الـ3%؟

رفعت البنوك الحكومية العاملة في السوق المصري الفائدة على حسابات التوفير، بواقع ثلاث نقاط، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، إذ جاء قرار البنوك برفع سعر الفائدة على حسابات التوفير للمساهمة في مواجهة التضخم والحفاظ على قيمة مدخرات العملاء.

حسابات التوفير في بنك مصر

وبحسب بنك مصر، فإن حسابات التوفير الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري، يعطى هذا الحساب عائد يصل إلى 11% بعد أن كان العائد في حدود الـ 8%، ويبدأ من 1000 جنيه فأكثر، ويتيح البنك أيضا حساب التوفير الجاري ذو العائد اليومي، والذى يعطى عائد نسبته 10% بدلا من 7%، ويمكن فتح الحساب بداية من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أما لما لديهم مدخرات تزيد عن 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، فسيصبح العائد نحو 10.25% سنويًا، وذلك بدلًا من 7.25%.

وأشار بنك مصر إلى أن من لديه حساب توفير جاري في حدود الـ 500 ألف جنيه فأكثر وحتى أقل من مليون جنيه، فإن العائد عليه وصل إلى 10.5% سنويًا، وذلك بدلًا من 7.5%، و من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه ارتفع سعر الفائدة إلى 11% سنويًا بدلًا من 8%.

ولفت إلى أن من لديه حساب بقيمة 2 مليون جنيه حتى أقل من 10 ملايين يحصل على عائد 11.25% سنويًا، ومن 10 ملايين جنيه حتى 30 مليون جنيه ارتفع سعر الفائدة إلى 11.75%، من 30 مليون جنيه حتى أقل من 100 مليون جنيه: ارتفع سعر الفائدة إلى 12% سنويًا.

حسابات التوفير في البنك الأهلي

يقسم البنك عملاء حسابات التوفير إلى عدد من الشرائح:

شريحة 1، وتبدأ قيمة فتح الحساب من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه فإن العائد السنوي نحو 5.20%، أما الشريحة الثانية فيكون قيمة الحساب نحو 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، ويكون دورية الصرف سنويا بعائد و6.20%، والشريحة 3 تبدأ من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، ودورية الصرف في حدود 6.5% على العائد السنوي، والشريحة الرابعة من نصف مليون جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويكون العائد نحو 7% سنويا على العائد السنوي، والشريحة الـ 5 وتبدأ من 1.5 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه والعائد منه نحو 7.5% على العائد السنوي.