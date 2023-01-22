عبدالله الشريف من الرفض بالكاستينج إلى المشاركة في فيلم ومسلسل.. حقق حلمه

تمنى منذ أن كان صغيرا أن يصبح فنانا مشهورا، وهو ذات الأمل الذي دائما ما كان يحلم به منذ أن وعي الحياة، دفعه ما يراه من تهافت للأضواء على الممثلين والمشاهير بالمجتمع إلى دخول هذا المجال الذي كان يتمناه منذ الصغر، حتى بات يحلم هو الآخر بما حلم به كثيرون من قبله في المشاركة بالأفلام.

الشريف: خضعت لاختبارات كاستينج ببعض المسلسلات الرمضانية

بدأ الشاب الفنان عبدالله حسنين الشريف، مع مرور السنوات في أول خطوات تحقيق حلمه بالمشاركة في فيلم قصير حمل اسم «الأخير الأولي»، كما شارك من قبل في الكثير من أعمال الـ«كاستينج» في بعض المسلسلات الرمضانية، لينجح في الظهور بأحد الأعمال الرمضانية 2022.

الشريف: السعي هو السبب الرئيسي للنجاح

يقول «الشريف» في تصريح لـ«الوطن» إن السعي والدأب في تحقيق الحلم كان له عظيم الأثر في مشاركته ب‎بعض من الأعمال الفنية منها مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني ومسلسل «أولها حلو» بطولة الفنانة أميرة فتحي، غير أنه دائما ما يحلم بتحقيق المزيد.

«حاولت كتير أبحث عن طريقة مناسبة لدخولي في عالم الفن، وعملت أكتر من كاستينج وكنت بترفض ومحدش بيكلمني البداية».. كلمات وصف بها الفنان الشاب عبدالله حسنين الشريف ما وجده من صعوبة في التحاقه بأول أعمال درامية كانت في شهر رمضان الماضي.

يؤكد عبدالله الشريف أنه منذ صغره كان دائما ما يعشق التمثيل والممثلين، حتى أنه لم يترك فيلما إلا رآه وحفظ أسماء ما به من ممثلين وصناعه ومؤلفيه ومخرجيه، حتى نجح في أن يكون لديه حصيلة معلوماتية ضخمة عما جرى إذاعته من قبل في السينما المصرية، وببعض الأفلام التي أنتجتها دول عربية.

وأشار الفنان الشاب «الشريف» إلى أن أسرته حاولت دعمه كثيرا لتحقيق حلمه، ولم تتخلَ يوما عنه عندما كان يجرى رفضه بالمشاركة في بعض الأعمال الدرامية، موضحا: «أهلي السبب في إني أوصل وأحقق حلمي حتى لو صغير بالمشاركة في بطولة فيلم قصير».