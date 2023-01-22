«الخواجة» يعلم الإنجليزية بالمجان: بحاول أنقل تجربتي للشباب

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة حلقة للوصل بين الكثيرين، حتى إن البعض استفاد منها ماديًا، عبر إنشاء محتوى لا يليق بالمجتمع الشرقي، غير أن البعض الآخر رأى منها نافذة يمكن من خلالها نشر المواد التعليمية المفيدة للآخرين بغرض التعليم.

الخواجة: أتقنت اللغة الإنجليزية

سيف الخواجة، شاب مصري استطاع أن يتمكن من اللغة الإنجليزية في فترة قصيرة، حيث أتاحت له فرص السفر إلى الخارج والتعامل مع أشخاص من جنسيات مختلفة في إتقانه للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وحاول أن ينقل تلك تجربته الشخصية إلى الآخرين، من خلال تقديم محتوى خفيف يمكن للمواطنين في كافة الدول العربية فهمه بشكل تلقائي.

الخواجة: أعتمد على كلمات محددة

يقول «الخواجة» لـ«الوطن» إنه قد بدأ منذ سنوات تقديم محتوى تعليمي للغات، حيث يعتمد على التركيز على كلمات محددة، ونطقها، وإنشاء تحد مع المتابعين.

وأضاف أنه قد بدأ في تقديم محتواه منذ أكثر من عام لمتابعيه عبر مواقع التواصل، حتى استطاع أن يطرح محتواه التعليمي بطريقة نالت إعجاب الكثيرين، الأمر الذي ساعده في حصد عدد كبير من المتابعين خلال معدل زمني قصير، مشيرا إلى أن فيديوهاته اعتمدت على طرح الشائع من الكلمات الإنجليزية ووضع البدائل السهلة لها، مع كيفية نطقها الصحيح.

وكان ناشر المحتوى التعليمي للغة الإنجليزية سيف الخواجة احتفل بوصول متابعيه عبر القناة على تيك توك إلى مليون متابع، معلقا: «إحساسي بالسعادة غير طبيعي النهاردة بعد شهور من الشغل ومحاولاتي لتقديم محتوي يحترم عقول الناس ويكون مفيد ليهم وعلشان نغير الانطباع المعروف عن تطبيق التيك توك كان مشوار صعب لكن حقيقي تغمرني سعادة غير طبيعية النهاردة بوصولي للمليون متابع»