5 معالم في البحر الأحمر يمكنك زيارتها بأقل التكاليف.. فسحة على «قد الإيد»

تتميز محافظة البحر الأحمر، بمناظرها الفريدة وجوها الرائع المعتدل صيفاً وشتاء، لذا تتصدر التقارير العالمية، من حيث أفضل المدن والوجهات السياحية، وتعد مناسبة للاستماع بإجازة نصف العام في زيارة عائلية تجمع الأسرة بتكلفة بسيطة، ونقجم لك أبرز الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها وأسعار تذاكرها خلال العيد.

قلعة القصير

بنيت قلعة القصير، القريبة من ساحل البحر الأحمر، في عهد السلطان العثماني سليم الثاني، لحماية قوافل الحجاج والتجارة والميناء وسكان المدينة، وتتكون من 4 أبراج عالية وجدران عالية مبنية من الحجر الجيري، وفتحات صغيرة في أعلى القلعة، خصصت لرمي السهام، وسعر تذكرة دخولها 10 جنيهات للمواطن العادي، و5 للطالب المصري، وتفتح أبوابها للزيارة من الساعة التاسعة صباحًا، حتي الخامسة عصرًا، وفقاً للمجلس الأعلى للآثار.

دير الأنبا بولا

يعتبر دير الأنبا بولا، أحد أقدم الأديرة المصرية، أنشئ في أواخر القرن الرابع الميلادي، ويقع غربي جبال الجلالة جنوب منطقة الزعفرانة، بقرابة 25 كيلو، وتحيط به هضاب مرتفعة، ويمكن الوصول إليه عن طريق «السويس - رأس غارب» -بداية ريفييرا البحر الأحمر-.

ويضم الدير ثلاث كنائس، الأولى كنيسة القديس مرقوريوس، وكنيسة الملاك ميخائيل وكنيسة القديس بولا، المشيدة فوق المغارة التي عاش فيها القديس بولا، وتوجد به عين ماء هي أصل الحياة داخل الدير، وتوجد به صوامع للسكن والعبادة، ومطحنتا الغلال الأثريتان والمائدة الأثرية القديمة والحديثة، والمعصرة.

دير الأنبا أنطونيس

دير الأنبا أنطونيس، من أقدم أديرة العالم، وتم بناؤه في العصر البيزنطي، ويقع تحت سفح جبل القلزم، وأنشأوه الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة القبطية في نهاية القرن الرابع الميلادي، وهو أول دير أُنشئ للرهبنة في العالم، وثاني أكبر الأديرة، بعد دير سانت كاترين بسيناء، وتبلغ مساحته حوالي 18 فداناً.

ويضم 9 كنائس، من بينها: كنيسة الأربعة حيوانات غير المتجسدين، وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وكنيسة السيدة العذراء، وكنيسة الرسولين بطرس وبولس، كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية، التي تعتبر من أهم أجزاء الدير وأقدمها، والتي تحوي جسد القديس أنطونيوس.

جزيرة الجفتون

تبعد جزيرة الجفتون نحو 10 كيلو مترات عن مدينة الغردقة، وتتميز بطبيعتها الفريدة من نوعها، حيث تمتلك الشواطئ الرملية المختلفة، التي تتميز بالشعاب المرجانية يسمح فيها بممارسة الأنشطة السياحية والترفيهية.

متحف الأحياء المائية

متحف الأحياء البحرية الأكواريوم، به حيوانات وكائنات بحرية مختلفة داخل أحواض زجاجية ضخمة، وضم حيوانات برية أخرى وزواحف، حيث أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وبه من الكائنات البحرية، مثل: القروش والدلافين والسلاحف النادرة والطيور البحرية والثعابين.

الغردقة مقصد شتوي رائع

تجذب أجواء الغردقة الدافئة، السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث يأتون في الشتاء إلى الغردقة، هروبا من الأجواء الباردة في المدن الأوروبية، لذا تعد وجهة سفر عالمية للعديد من السائحين الأجانب، من جميع دول العالم، بالإضافة إلى المصريين.