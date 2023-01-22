إصابة طفلة بتسمم غذائي لتناولها مبيد حشري بالخطأ في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، تلميذة في العقد الأول من عمرها، مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مبيد حشري.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بإصابة طفلة بتسمم غذائي.

تحويل الطفلة إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وتبين وصول الطفلة «لامار م م م ا»، 7 سنوات، تلميذة، وتقيم في بندر طهطا، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدتها «إيمان ا ع م»، 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة «مبيد حشري» بطريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.