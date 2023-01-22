شهد الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، خلال الأيام الماضية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين متوسطي الدخل، الذين قاموا بزيارته لحجز شقق الإسكان المتوسط، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

الحجز «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إمكانية حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، أون لاين عبر موقع بنك التعمير والإسكان، كى يكون الحجز والتخصيص إلكتروني، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحجز، بدلا من الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة وشراء كراسة الشروط.

أخر موعد لسداد قيمة الحجز في مشاريع الاسكان المتوسط

ووفقا لكراسة شروط شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، التى أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقع بنك التعمير والإسكان، فإن آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة هو 16 /02 /2023 حتى الساعة 11:59 مساء.

كما أوضحت كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع من المشروعات الثلاثة سكن مصر ودار مصر وجنة، أنّه عقب انتهاء الفترة المحددة لسداد مقدم الحجز، تبدأ فترة مراجعة البنك لطلبات الحجز المقدمة عبر موقع بنك التعمير والإسكان، ومن ثم يتم إتاحة المهلة المحددة لاستكمال باقي مقدم الحجز، واختيار الوحدة السكنية داخل المشروع المرغوب الحجز به، كي يتم استكمال حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، للمواطنين متوسطي الدخل فقط.