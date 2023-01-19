تفاصيل مشروعات «الإسكان» في مدينة الشروق.. تنفيذ 94 عمارة بـ«سكن مصر»

تعد مدينة الشروق واحدة من المدن الجديدة التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمام كبير، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات المختلفة كافة، سواء السكنية، الصناعية، التجارية والخدمية، وذلك بهدف توفير حياة متكاملة للسكان داخلها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة الشروق، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز مدينة الشروق.

تفاصيل مشروعات «الإسكان» بمدينة الشروق

- جارٍ استكمال تنفيذ 11 عمارة بنسبة إنجاز تخطت 40% للعمارات بالمشروع.

- الانتهاء من تنفيذ حضانتين وتسليمهما لوزارة التضامن الاجتماعي.

- جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم ثانوي بنسبة إنجاز تجاوزت 50%.

- جرى الانتهاء من تنفيذ 94 عمارة بمشروع سكن مصر.

- جرى تسليم 670 وحدة سكنية لحاجزيها بمشروع سكن مصر.

- جرى الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع «سكن مصر».

- إسناد مشروع رفع كفاءة الطرق بالمناطق من الأولى إلى السادسة عمارات، والوصول لنسبة إنجاز 47%.

- تطوير جزيرة المحور الغربي، وعمل ممشى وبرجولات ومقاعد لتكون متنفسا للسكان.

زراعة وتجميل متنزه الشروق

- الانتهاء من زراعة وتجميل متنزه الشروق بهدف خلق متنزهات مفتوحة للسكان.

- البدء في استكمال زراعة المناطق المتبقية من الأولى حتى التاسعة عمارات.

- الانتهاء من تنفيذ شبكتي كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض وشبكة الإنارة لمشروعي جنة وسكن مصر.

- جرى الانتهاء من تطوير رافع الصرف الصحي رقم 3.

- الانتهاء من شبكتي المياه والصرف الصحي لمشروع «سكن مصر».

- إسناد مشروع الاتزان الهيدروليكي بشرق المدينة، بنسبة إنجاز وصلت إلى20 %.

- إحلال وتجديد خط الطرد قطر 500 مم بين الحيين الأول والتاسع.

- الانتهاء من زراعة منطقتي إسكان الشباب 63م2 ، 70 م2.