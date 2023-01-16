7 حالات لإلغاء تخصيص شقق سكن مصر ودار مصر وجنة.. ما هي؟

حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من الحالات التي إذا قام بها العميل المتقدم لحجز شقق الإسكان المتوسط ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يتعرض لإلغاء التخصيص سواء قبل استلام الوحدة السكنية المخصصة له أو بعد استلامها، وحرصت الوزارة على إرفاق تلك الحالات ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع سكني، كي يطلع عليها العميل الراغب في التقدم للحجز، ويكون لديه علم بها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حالات إلغاء تخصيص شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» 2023، وفقًا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حالات إلغاء تخصيص شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» 2023

1- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بالكراسة.

2- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

3- التنازل أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

4- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

5- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

6- عدم استكمال المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة السكنية سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

7- عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد.

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام

- يتمّ خصم (1% مصاريف إدارية + 5.0 %لحساب مجلس الأمناء)، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة ما يخصم من المبالغ المسددة حال إلغاء التخصيص بعد الاستلام

- يتمّ خصم (1% مصاريف إدارية + 5.0% لحساب مجلس الأمناء)، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة سنوياً.

- خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7 %من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ الاستلام وفقًا لما ورد باللائحة العقارية.