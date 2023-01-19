مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» لمتوسطي الدخل.. «أون لاين»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية في محور متوسطي الدخل ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، على أن يكون الحجز والاطلاع على كراسة الشروط للمواطنين متوسطي الدخل «أون لاين»، بموقع بنك التعمير والإسكان.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، لمتوسطي الدخل، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» لمتوسطي الدخل

* المرحلة الأولي

تتمثل المرحلة الأولى من مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، لمتوسطي الدخل، في زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، والاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع الراغب في الحجز به، ومن ثم سداد مبلغ قيمة مقدم الحجز الخاصة بكل مشروع، وهي 70 ألف جنيه لشقق سكن مصر، 80 ألف جنيه لشقق دار مصر، 100 ألف جنيه لشقق جنة.

* المرحلة الثانية

تختص المرحلة الثانية من مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» لمتوسطي الدخل، في مراجعة داخلية لبنك التعمير والإسكان.

* المرحلة الثالثة

تتمثل المرحلة الثالثة من مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة» لمتوسطي الدخل، في الدخول مرة أخرى على موقع بنك التعمير والإسكان، ومن ثم الضغط على «ارغب في التقدم للحجز» ثم الضغط على أيقونة «احجز الآن»، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: «المحافظة، المدينة، المنطقة، نوع الوحدة، رقم العمارة، رقم الوحدة»، وأخيرا الضغط على مفتاح «تأكيد الحجز» مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

* المرحلة الرابعة

تتمثل المرحلة الرابعة من مراحل حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، لمتوسطي الدخل، في استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 26/03/2023 حتى 04/05/2023.