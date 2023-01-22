أسعار الفضة اليوم.. عيار 999 يسجل 22.92 جنيه في السوق المحلية

تشهد أسعار الفضة اليوم حالة من التذبذب في البورصات العالمية، ما كان لها أثرًا كبيرا على الأسوق المحلية، وفقا لما كشف عنه موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، صباح اليوم.

أسعار الفضة اليوم

ووفقا للموقع، سجل سعر جرام الفضة اليوم، عيار 925 الأكثر مبيعا وإقبالا 21.22 جنيه، كما سجلت الأعيرة المختلفة من الفضة أسعارا متباينة نستعرضها في السطور التالية:

- جاء سعر جرام الفضة بـ 30.55 جنيه، بما يعادل 1.03 دولار.

- سجلت أونصة الفضة 942.971 جنيه، بما يعادل 31.667 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 جاءت بسعر 22.92 جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 سجلت نحو 21.98 جنيه بما يعادل 0.74 دولار.

- الفضة الأسترالي عيار 925 سجلت سعر 21.22 جنيها بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 سجلت 20.65 جنيها بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 سجلت 18.36جنيها بما يعادل 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 سجلت 20.19 جنيها بما يعادل 0.68 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، بلغ سعرها 1,510.12 جنيه بما يعادل 50.71 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 100 جرام، بلغت 3,008.76 جنيه بما يعادل 101.04 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 200 جراما، بلغ سعرها 5,741.91 جنيه بما يعادل 192.82 دولار.