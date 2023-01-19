انخفاض أسعار الفضة اليوم.. جرام 925 يسجل 20.63 جنيه

انخفضت أسعار الفضة اليوم في جميع الأسواق المحلية، بعد تسجيل انخفاضا في البورصات العالمية، وذلك على مستوى جميع الأعيرة المطروحة.

ورصد موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، أخر تحديثات أسعار الفضة بعد الانخفاض الأخير، وتحديدا سعر جرام الفضة عيار 925، الذي يعد الأكثر مبيعا.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل سعر جرام الفضة اليوم، خاصة عيار 925 الأكثر إقبالا من جانب الشباب 20.63 جنيه، في حين سجلت أسعار باقي الأعيرة المختلفة من الفضة أسعارا متباينة نستعرضها في السطور التالية:

- جاء سعر جرام الفضة 29.69 جنيه، بما يعادل 1.00 دولار.

- سجلت أونصة الفضة 694.373 جنيه، بما يساوي 23.420 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 جاءت بـ22.28 جنيه بما يعادل 0.75 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ21.37 جنيه بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- الفضة الأسترلي عيار 925 بـ20.63 جنيها بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ20.07 جنيها بما يعادل نحو 0.68 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ17.84جنيها بما يعادل 0.60 دولار.

- فضة عيار 880 بـ19.63 جنيها بما يعادل 0.66 دولار.

أسعار سبائك الفضة اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، بلغت 1,467.85 جنيها بما يعادل 49.51 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 100 جرام، بلغت 2,924.53 جنيها بما يعادل 98.64 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 200 جراما، بلغت 5,581.16 جنيه بما يعادل 188.24 دولار.