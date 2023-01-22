التحالف الوطني يوزّع 70 ألف لحاف و9 آلاف كرتونة غذائية في الفيوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة، أن الكيانات المشاركة في مبادرة «خيرك سابق»، تمكنت من إدخال الفرحة على أهالي مركز يوسف الصديق في الفيوم، بتوزيع 9000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى عدد من الوجبات الساخنة، و70 ألف لحاف، بالإضافة إلى 6 آلاف قطعة ملابس، تم توزيعها على الأطفال بمركز يوسف الصديق.

إطلاق قوافل توعية بالفيوم

ولفت التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى أن قوافل ستر وعافية، حرصت على الاستماع إلى مشاكل الأهالي والعمل على حلها، إلى جانب تقديم محاضرات خاصة بأهداف كيانات التحالف، مشيرا إلى أن مؤسسات «عدالة و مساندة - بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة»، قدموا التوعية الكاملة للأهالي في محافظة الفيوم، الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية، تحديدا في قرية الحامولي، مؤكدا أن مؤسسات التحالف ستجوب جميع المحافظات خلال 2023، لتقديم النصيحة والرأي والمشاركة، إلى جانب الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية.

مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار التحالف إلى مشاركة عدد كبير من مؤسسات التحالف في القوافل وهي «مؤسسة أبو العينين الخيرية، بنك الطعام المصري، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، جمعية رسالة، جمعية الأورمان، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة صناع الحياة مصر».