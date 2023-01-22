الأرصاد الجوية: أجواء شتوية معتدلة صباحا وانخفاض درجات الحرارة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مازالت مرتفعة بشكل طفيف على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين درجتين لـ4 درجات، خصوصا وأن ارتفاعات درجات الحرارة تختلف من يوم لأخر، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى بين 20 درجة مئوية و22 درجة مئوية خلال فترات النهار، ومع نهايات الأسبوع تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ23 درجة مئوية.

الأرضاد الجوية: أجواء شتوية معتدلة خلال فترات النهار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الأجواء شتوية معتدلة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية الموجودة بالجمهورية، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء مائلة للدفئ ودافئة تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خصوصا وأنّ المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات آشعة الشمس خلال فترات النهار والشعور بالاستقرار التام بالأحوال الجوية.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس، نبدأ نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل كبير بساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء باردة وشديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، ويتكون الصقيع على بعض المزروعات بوسط سيناء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل لأقل من 5 درجات، محذرة من انخفاض درجات الحرارة فترات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.